بالفيديو... هكذا استعدت شرطة أبوظبي لاستقبال الرئيس بوتين

قامت شرطة أبوظبي بإجراء تعديلات على سيارات دورياتها، احتفاء بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات.

شرطة أبو ظبي زينت السيارات بعلمي روسيا والإمارات، مع كتابة "شرطة أبو ظبي" باللغة الروسية.

ووصل الرئيس بوتين، اليوم الثلاثاء، إلى دولة الإمارات، في زيارة رسمية يتم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة لملفات إقليمية ودولية.

وكان في استقبال بوتين، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتوجه بوتين وابن زايد من المطار إلى قصر الوطن الرئاسي، الذي يستضيف جلسة محادثات روسية إماراتية بمشاركة وفدين كبيرين من البلدين، ليتم عقد مباحثات ثنائية بين الرئيس الروسي وولي عهد أبو ظبي.

وكانت آخر زيارة رسمية قام بها الرئيس الروسي إلى الإمارات في 2007، وإجمالا، التقى بوتين وولي عهد أبو ظبي محمد بن زيد آل نهيان 10 مرات، كان آخرها محادثات جرت في العاشر من يونيو/حزيران الماضي.

ويتصدر الموضوعات الرئيسية للمحادثات زيادة التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والقضايا الدولية والإقليمية مع التركيز على الوضع في سوريا وليبيا واليمن ومنطقة الخليج.

وتواصل روسيا والإمارات أيضا التنسيق بشأن الوضع في السوق العالمية للنفط، سواء في إطار "أوبك+" أو على مستوى منتدى البلدان المصدرة للغاز.