اليمن… القوات الجنوبية تصد أعنف عملية عسكرية لـ"أنصار الله" في الضالع

قال ماجد الشعيبي، الناطق العسكري باسم القوات المشتركة في الضالع، إن القوات الجنوبية كسرت هجوما عسكريا لمليشيات "الحوثي" غربي قعطبة أثناء محاولتها استعادة منطقة الفاخر.

وأضاف الناطق العسكري في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، "شهدت منطقة لكمة عثمان الواقعة في محيط بلدة الفاخر، غربي قعطبة بالضالع، مواجهات متقطعة خلال الساعات القليلة الماضية، على وقع اندلاع اشتباكات عنيفة إثر محاولة مليشيات الحوثي شن هجوم عسكري على الموقع الذي تتحصن فيه قوات اللواء الرابع مقاومة التي يقودها العقيد "اوسان الشاعري".

وتابع الشعيبي "تشهد جبهة الفاخر غربي قعطبة في الضالع معارك نارية متواصلة تحاول من خلالها المليشيات الحوثية تعويض نكبتها الأخيرة في ظل استمرارية الضربات العسكرية الموجعة التي تتلقاها من قبل القوات الجنوبية المشتركة هناك".

وأشار الناطق العسكري إلى أن القوات الجنوبية المشتركة، التي يتقدمها اللواء الرابع مقاومة واللواء 82 مشاة وكتائب الشوبجي كسرت أعنف عملية عسكرية بعد تحرير الفاخر، وشنت المليشيات الهجوم العسكري مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة في جبهة الفاخر ظهر اليوم.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وتنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متكررة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وعلى أراضي المملكة.

ووفقا للأمم المتحدة، يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم ويحتاج ما يقرب من 80 في المئة من إجمالي عدد السكان أي 24.1 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية.