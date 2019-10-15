أردوغان: المحادثات مع أمريكا وروسيا بشأن مدينتي "عين العرب" ومنبج في سوريا مستمرة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن المحادثات مع أمريكا وروسيا بشأن مدينتي "عين العرب" ومنبج في سوريا مستمرة.

وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان أبلغ نظيره الروسي، الرئيس فلاديمير بوتين، بأن الهجوم في سوريا سيساهم في المعركة ضد الإرهاب، ووحدة الأراضي السورية وعملية الحل السياسي. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 9 تشرين الأول/ أكتوبر، عملية عسكرية تحت مسمى "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.

يتبع...