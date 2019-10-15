مع استمرار الحرائق... الجيش اللبناني يحذر من استعمال الطائرات المسيرة

ونشرت الوكالة الوطنية للإعلام تحذير صادر عن مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني، وجاء فيه أن هذه الطائرات تؤثر على محاولات إخماد الحريق بالطائرات والطوافات.

وحذرت القيادة جميع المواطنين من استخدام الطائرات المسيرة في المناطق اللبنانية كافة حتى إشعار آخر، وخاصة المناطق التي تشهد حرائق نظرا لتأثيرها المباشر على حركة الطوافات والطائرات أثناء الإطفاء.

وأكدت التحذير على أن الجيش سيسقط هذه الطائرات المسيرة، وسيلاحق مشغليها بالطرق القانونية.

استعان لبنان بطائرات من دول المنطقة لإخماد سلسلة حرائق مستمرة منذ يومين، التهمت مساحات حرجية واسعة وحاصرت مدنيين في منازلهم.

أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن أربع طائرات بتقنيات متطورة وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت قادمة من اليونان والأردن للمساعدة في عمليات الإطفاء؛ ونقلت وسائل إعلام محلية أن طائرات تركية ستصل أيضاً.

وأرسلت قبرص طائرتين شاركتا مع طوافات للجيش اللبناني في عمليات إخماد الحرائق، وفق بيان للجيش.

وكان رئيس الحكومة سعد الحريري أعلن ظهر الثلاثاء عن اتصالات مع دول عدة لإرسال طوافات وطائرات إضافية لاطفاء الحرائق. وقال "لم نترك جهة إلا واتصلنا بها للمساعدة، وأجرينا اتصالات بالأوروبيين الذين سيرسلون وسائل مساعدة".

وأحصى الدفاع المدني اللبناني اندلاع أكثر من مئة حريق، لم تتمكن فرقه من إخمادها طيلة الليل، قبل أن تتوسع رقعة النيران بفعل سرعة الرياح، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية. وتراجعت حدّة الحرائق نسبياً مساء الثلاثاء بعد تطويق عدد منها وبدء تساقط الأمطار في مناطق متفرقة.

ونشرت وسائل إعلام محلية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو مرعبة للنيران التي قضت على مساحات خضراء واسعة، وتركزت بشكل خاص في مناطق جنوب بيروت ومنطقة الشوف قبل أن تتوسع لتطال مناطق في شمال وجنوب البلاد.