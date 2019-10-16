مستشارة الأسد: جيشنا سيطرد من يعتدي على أرضنا

قالت بثينة شعبان المستشارة السياسية والمتحدثة الإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد: "واثقون أن جيشنا سيطرد من يعتدي على أرضنا".

© AFP 2019 / الجيش السوري يدخل مدينة الرقة لأول مرة منذ خمس سنوات بأن تنظيمي "النصرة" و"داعش" الإرهابيين "يساعدان الأتراك".

وأكدت مستشارة الأسد أن دمشق والقيادة السياسية "اتخذت الإجراءات اللازمة لصد العدوان التركي على الأراضي السورية".

وقالت شعبان تعليقا على إمكانية حدوث صدام بين القوات السورية والتركية: "كل شيء محتمل"، موضحة أن أغلبية من يقودهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "تابعين لجبهة النصرة وداعش".

وأكدت مستشارة الأسد أن الحكومة السورية "سعيدة بانسحاب القوات الأمريكية، لكنها لا تريد استبدال المحتل الأمريكي بآخر تركي".

وأشارت إلى أن "الحليف الروسي يريد عقد اجتماع أمني "سوري-تركي" في مدينة سوتشي الروسية".