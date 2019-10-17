السيسي يطالب المصريين ويحذرهم

طالب عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بعدم المجاملة في أي أمر يتعلق بالعمل العام داخل الدولة، مشددا على أن "المجاملة تساوي الفساد".

جاء ذلك خلال حضوره حفل تخرج الدفعة الأولى لطلاب كلية الطب بالقوات المسلحة، دفعة المشير محمد عبد الغني الجمسي وذلك بمركز المنارة بالقاهرة.

الرئيس السيسى يأخذ صورة تذكارية مع طلاب كلية الطب بالقوات المسلحة#ON_E pic.twitter.com/2MXtiEv2t0 — ON E (@ONENT) October 17, 2019

وأشار السيسي إلى مكننة الاختبارات في الكليات خلال عامين من الآن للحد من المجاملة وإعطاء كل ذي حق حقه.

وأضاف السيسي: "والله والله والله عمري ما جاملت أو استغليت وجودي في الجيش لصالح مخلوق، لا تجاملوا أحدا أبدا اعطي كل شخص حقه".

وكشف الرئيس أن هناك الكثير من الجامعات سيتم افتتاحها العام المقبل لخدمة طلاب مصر.

كلية الطب العسكري، صدّق السيسي على إنشائها وقت توليه وزارة الدفاع، بهدف الارتقاء بمهنة الطب في القوات المسلحة، ولخدمة القطاعين العسكري والمدني.