وئام وهاب: "أردوغان ليس إلا بائع بطيخ صوته قوي"

وصف رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير اللبناني السابق وئام وهاب عبر تغريدة له في "تويتر"، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه ليس إلا بائع بطيخ صوته عالي.

وجاء في التغريدة، "قلت لكم عندما هدد أردوغان باحتلال المسجد الأموي إنه كبائع البطيخ صوته قوي فقط وستسقطه سوريا واليوم بعدما هدد بالأمس وتوعد رافضاً استقبال الأمريكيين ها هو ينصاع لتهديد ترامب ويستقبل نائبه لقد أوهموه أن سوريا المعبر لاستعادة الخلافة فكانت بداية نهايته".

قلت لكم عندما هدد أردوغان بإحتلال المسجد الأموي إنه كبائع البطيخ صوته قوي فقط وستسقطه سوريا واليوم بعدما هدد بالأمس وتوعد رافضاً إستقبال الأميركيين ها هو ينصاع لتهديد ترامب ويستقبل نائبه لقد أوهموه أن سوريا المعبر لإستعادة الخلافة فكانت بداية نهايته — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) October 17, 2019

جاء ذلك تعقيبا على الرسالة التي حذر فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان من تداعيات الحملة على سوريا، قائلا فيها: "لا تكن متصلبا... لا تكن أحمقا".

وبدأت تركيا حملتها العسكرية شمال شرقي سوريا، الأربعاء قبل الماضي، معلنة أن هدفها القضاء على الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني، المصنف تنظيما إرهابيا في تركيا.