للمرة الثانية خلال 24 ساعة… تركي آل الشيخ يغرد عن محمد بن سلمان

غرد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وكتب تركي آل الشيخ في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، أن ما تشهده بلاده ما كان ليتحقق لولا وجود شخص بمقام ورؤية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وجاءت تغريدة آل الشيخ خلال افتتاحه مسيرة "موسم الرياض"، مساء أمس الخميس، وهي المرة الثانية التي يشيد أو يثمن فيها رئيس هيئة الترفية السعودية بالأمير محمد بن سلمان.

وقال تركي آل الشيخ، في تغريدته أمس:

لولا توفيق الله، ثم دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لما تحقق 1 % من النجاحات التي سوف يشاهدها ويعيشها الجميع في موسم الرياض وفعاليات الهيئة في مناطق السعودية كافة.

وكان رئيس هيئة الترفيه السعودية يتابع عن كثب آخر الاستعدادات في "منطقة المربع" و"بوليفارد الرياض" ضمن ‫فعاليات "موسم الرياض".

افتتاح البوليفارد بموسم الرياض 🇸🇦❤️🔥 pic.twitter.com/zdxgS2TcgZ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 17, 2019

ونشر تركي آل الشیخ، مساء أول أمس الأربعاء، مقطع فیدیو یوضح فیه مراحل تطور الأعمال الإنشائیة بمشروع "بولیفارد الریاض" الترفیھي الضخم، وحجم الإنجاز فیه، وسط تفاعل كبیر من متابعیه.

ویظھر في المقطع المنشور بعض المباني الضخمة التي یحتویھا المشروع وقد قرب الانتھاء منھا، وكذلك یظھر انتھاء العمل في بعض مناطق المشروع الأخرى.

ومشروع مجمع بولفیارد بالریاض؛ ھو مشروع ترفیھي یستھدف الشباب والعائلات وكل الباحثین عن الفخامة والرقي، ویقع في أحد أفخم أحیاء الریاض، وھو حي حطین السكني، بالقرب من مركز الملك عبدالله المالي.