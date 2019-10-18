سفارة الكويت توجه رسالة إلى رعاياها في بيروت

نصحت سفارة دولة الكويت لدى لبنان، اليوم الجمعة، المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى العاصمة اللبنانية بيروت بـ"التريث"، وعدم السفر إلى هذه المدينة، في الوقت الحالي.

القاهرة – سبوتنيك. وقالت السفارة، في بيان مقتضب نشر عبر صفحتها على "تويتر"، "سفارة الكويت في لبنان تدعو مواطنيها الراغبين بالسفر إلى بيروت للتريث".

ويشهد لبنان، منذ مساء أمس، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ اللبناني، اليوم، إصابة 40 فرداً من العناصر الأمنية في الاحتجاجات.

وقالت في بيان، "إن حرية التعبير مقدسة، ويكفلها الدستور"، مشددة على أن ذلك "لا يبرر الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة"، وطلبت قوى الأمن الداخلي من المواطنين التظاهر برقي، وعدم اللجوء إلى الفوضى والعنف.