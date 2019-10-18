10 ملايين يورو من فرنسا إلى كردستان العراق للتعامل مع اللاجئين

قال وزير الخارجية الفرنسي لرئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني خلال مؤتمر صحفي مشترك:

هذه زيارتي السابعة وتهدف لإيصال رسالة صداقة ودعم لكم وجميع الأخوة الكرد موجهة من قبل الرئيس ماكرون وفرنسا.

وأشار الوزير الفرنسي إلى اتفاقه مع إقليم كردستان بشأن خطر تنظيم "داعش" الإرهابي، قائلا "هناك 13 ألفا من الإسلاميين المتشددين في شمال شرقي سوريا منهم 2200 أجنبي والعدد يصل إلى 40 ألفا إذا تم احتساب أفراد عائلات داعش وهذا أمر خطير، أما إضافة من يمارسون أنشطتهم سراً فتنذر بكارثة"؛ حسبما نقل موقع "السومرية نيوز" العراقي.

يذكر أن الوزير الفرنسي وصل إلى أربيل مساء أمس الخميس واجتمع مع رئيس إقليم كردستان قبل مباحثات مع مسؤولين في العاصمة بغداد بشأن نقل معتقلين من تنظيم "داعش" الإرهابي من مناطق احتجاز قوات كردية في سوريا إلى سجون في العراق.