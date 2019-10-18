برلماني لبناني: من الممكن تغيير الحكومة وتعيين أخرى غير مسيسة من التكنوقراط

قال النائب عن لجنة الطاقة في البرلمان اللبناني "زياد حواط" إن التظاهرات في لبنان نتيجة متوقعة "لسوء إدارة البلاد خلال الأعوام السابقة والحالة الاقتصادية السيئة للدولة.

وأشار حواط لـ " راديو سبوتنيك" إلى أنه، "بغض النظر عن أعداد المتظاهرين، فهناك فكرة ورسالة يهدف اللبنانيون إيصالها للسلطة اللبنانية فهي تعبر عن غضب الشارع اللبناني ، والرسالة هي أن الشعب اللبناني لم يعد يثق بالسلطة اللبنانية وإدارتها وبالتالي يجب على جميع من يعمل داخل الحكومة اللبنانية أن يأخذ مطالب الشعب اللبناني على محمل الجد والبدء بالإصلاح الحقيقي والفعلي".

ولفت حواط إلى ضرورة البدء مباشرة بتحقيق الإصلاحات المطلوبة والتي سبق وأن تم الحديث بشأنها، مذكرا بأن البرلمان لم يعط الثقة للموازنة السابقة 2019 بسبب وجود بعض القصور والثغرات.

وطالب حواط بضرورة أن تشمل موازنة 2020 كل هذه الثغرات والبدء سريعا بإصلاح هذه الثغرات ووقف الهدر وإقامة الإصلاحات الضرورية الحقيقية التي ترضي الشارع اللبناني.

وقال حواط إنه "من الممكن أن تتغير الحكومة ويجب أن تكون الحكومة الجديدة حكومة تكنوقراط غير مسيسة تعالج مشاكل الشعب اللبناني وتعالج الوضع الاقتصادي المتردي وتكسب ثقة المجتمع اللبناني أولا والمجتمع الدولي ثانيا من أجل البدء جديا في عملية إنقاذ لبنان اقتصاديا".