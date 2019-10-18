رد فعل مثير لأمير قطر عند رؤية والده في إحدى المباريات... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، عند رؤية والده حمد بن خليفة آل ثاني.

وأثارت ردة فعل أمير قطر عند رؤية والده تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عمد تميم إلى تقبيل يد والده الذي كان جالسا لحضور المباراة النهائية لكرة الطائرة الشاطئية في العاصمة الدوحة، بحسب "سي إن إن".

قائد يُقبل ايد الوطن 🇶🇦@TamimBinHamad



كأنه يقول : يابوي لو ناديتني قلت : لبيه

أفز وأحب الكفوف الكريمة ..

علمتني كيف أوصل المجد وأجيه

وان النفوس اللي تواضع عظيمة



🇶🇦🇰🇼🇶🇦🇰🇼🇶🇦🇰🇼🇶🇦🇰🇼🇶🇦🇰🇼

الله يحفظ الامير الوالد ويحفظ #تميم_المجد ✌🏻 pic.twitter.com/3lztVipP7T — كويتي عتيج 🇰🇼 (@kuwaiitiq8) October 17, 2019

ونشر الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر صورا من الحدث الرياضي الذي حضرته الشيخة موزا والدة أمير قطر، قائلا في تغريدة: "بروح الرياضة واهتمام المسؤول حضر صاحب السمو الأمير المفدى نهائي الكرة الطائرة الشاطئية ..وبروح الإلهام ومباركة الجهود حضر صاحب السمو الأمير الوالد وصاحبة السمو النهائي ..حضوركما دعم وتحفيز ومشاركتكما تشريف وتكريم".

الشيخ خليفة بن حمد شقيق أمير قطر نشر من جهته أيضا تغريدة قال فيها: "مشوار مشرف لأدعم الطائرة الشاطئية .. كان ختامه فضية العالم وذهبية حضور أصحاب السمو وتشجيعهم".

يذكر أنه لم يتسن لـ"سبوتنيك" التحقق بشكل مستقل من تاريخ تصوير ومكان المقطع.