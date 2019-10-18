لأول مرة في العالم العربي...رحلة طيران بطاقم نسائي كامل

وبحسب الطيران العماني، الناقل الرسمي لسلطنة عمان، فقد تم تسيير أول رحلة كامل إجراءاتها من النساء من طاقم القيادة إلى طاقم الضيافة وصولا إلى الإجراءات الأرضية في المطار، بحسب موقع "أثير".

احتفالا بـ #يوم_المرأة_العمانية، قام #الطيران_العُماني بتسيير أول رحلة طيران بطاقم نسائي كامل بدءًا من إجراءات العمليات الأرضية مرورا بطاقم الضيافة وإنتهاءً بطاقم القيادة. pic.twitter.com/NQmhIuYUem — Oman Air (@omanair) October 18, 2019

وتحتفل سلطنة عمان، بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، بالمرأة العمانية، حيث تتبوأ مراكز هامة في المجتمع والدولة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والسياسية، وبحسب التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة المرأة العربية عام 2018، حصدت عمان المرتبة الأولى في تمكين المرأة.