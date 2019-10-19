فنانون شاركوا في المظاهرات اللبنانية... ماذا قالوا

حرص العديد من الفنانين اللبنانيين على المشاركة في التظاهرات الشعبية الرافضة لسياسة الضرائب في لبنان،سواء بالنزول إلى الميادين أو الاكتفاء بالتعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

النجمتان نادين الراسي ونادين نجيم، حرصتا على النزول للميادين والمشاركة مع المواطنين بشكل كبير في التظاهرات.

بفديك بروحي وبولادي لأنك لابس الأرزة.. بس حط كتفك بكتفي!🇱🇧🕯🙏🏻 pic.twitter.com/iRh0TxRklF — Nancy Ajram (@NancyAjram) October 18, 2019

وعلى ذات الصعيد، حرص نجوم مثل كارول سماحة وراغب علامة وإليسا ونانسي عجرم، على المشاركة بالتعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشهد لبنان، منذ مساء أمس، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ اللبناني، اليوم، إصابة 40 فرداً من العناصر الأمنية في الاحتجاجات. وقالت في بيان: "إن حرية التعبير مقدسة، ويكفلها الدستور"، مشددة على أن ذلك "لا يبرر الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة".

إخوتي وأهلي اللبنانيين لا يوجد حرية ودمقراطية حقيقية إلا بفصل الدين عن السياسة وتكوين مجتمع مدني علماني حر ! ما نشهده اليوم هو نتيجة التلاعب بغرائزكم الدينية لدعم زعمائكم وطوائفكم! لو فعلا أردتم أن تكونوا أحرارا كونوا إخوة بالوطنية، وإنتموا لطائفة واحدة ودينا واحدا هو #لبنان — CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) October 18, 2019

وتجمّع مئات اللبنانيين، يوم الأحد الماضي، وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجاً على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة طالت قطاع الاتصالات والوقود.

وسار مئات المتظاهرين الغاضبين وسط بيروت، بعدما قطعوا جسر "الرينغ" الأساسي في العاصمة اللبنانية، في إطار حركة احتجاجية وجهت الدعوات إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أن تحظى بأي غطاء سياسي.

فجأة صاروا قادرين يجيبوا الكهربا ويخففوا العجز. وين كنتوا من ٣٠ سنة عم ندفع ٢ مليار دولار كل سنة عجز عن الكهربا .ما منصدقكن. انتوا كذابين...٦٠ مليار دولار صرنا دافعين بس للكهربا الغير موجودة!!! . هلق بدكن يانا نصدقكن؟؟؟ من سنين عم نقول #طار_البلد وطبقوا قانون من أين لك هذا... — Ragheb Alama (@raghebalama) October 18, 2019

ومعظم المتظاهرين ينتمون إلى مجموعات من المجتمع المدني، بجانب مواطنين لبوا الدعوة إلى التظاهر بعدما كشفت الحكومة اللبنانية عن ضرائب جديدة في إطار المناقشات التي تجري لإعداد موازنة العام 2020.

وفي ضاحية بيروت الجنوبية، قطع عدد من المحتجين الطريق عند نقطة المشرفية، فيما سجلت تحركات مشابهة عند طريق خلدة (جنوب بيروت) ومدينة صيدا (جنوبي لبنان).

مش مصدقة ولا كلمة من يللي عم بسمعو ،عيب بقا الاستخفاف بعقل المواطن اللبناني #استحي-بقا — Elissa (@elissakh) October 18, 2019

صرح شاهد عيان، بأن إطلاق نار حدث خلال تظاهرة وسط بيروت احتجاجا على فرض ضرائب جديدة.

وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع المظاهرات التي اندلعت وسط بيروت احتجاجا على فرض ضرائب جديدة، حيث قال أحد المستخدمين "تحرك الشارع هو تعبير صادق من وجع المواطنين وفرض الضرائب وغلاء المعيشة".

وأبرز ما تضمنته الإجراءات الحكومية الجديدة، فرض ضريبة بقيمة 20 سنتاً أمريكياً في اليوم على مستخدمي خدمة الاتصال عبر تطبيقات الإنترنت مثل "واتساب" و"فايس تايم" و"فايبر" وغيرها، بجانب الكشف عن موافقة الوزراء في جلسة سابقة على زيادة الضريبة على البنزين بقيمة نصف دولار، بالإضافة إلى الحديث عن خطة لرفع تدريجي للضريبة على القيمة المضافة لتصل إلى 15 في المئة.