دقلو يبشر بقرب إحلال السلام الشامل بين السودان وجنوب السودان

أعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الانتقالي رئيس وفد السودان لمفاوضات السلام مع حركات "الكفاح المسلح" التي يرعاها رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير، أن الحوار الذي يجري الآن في مدينة جوبا بين الأطراف السودانية يسير بصورة جيدة نحو تحقيق السلام.

ولفت إلى أن اللجان الفنية المنبثقة عن وفود التفاوض تبذل جهودا مضنية حول تفاصيل قضايا التفاوض.

وشدد دقلو خلال مخاطبته عددا من الصحفيين فى مقر مفاوضات السلام في جوبا مساء الجمعه، على "قرب إحلال السلام في البلاد".

وأشار دقلو إلى أن جميع أطراف التفاوض أعلنت عن رغبتها وتوفر الإرادة لديها للتوصل إلى اتفاق سلام شامل يطوي صفحة الحرب في السودان.

وعبر الفريق أول محمد حمدان دقلو عن تفاؤله بخروج الجولة الحالية من المفاوضات التي تجرى بمدينة جوبا بنتائج جيدة، ستسعد الشعب السوداني والشعب في جمهورية جنوب السودان نسبة لارتباط الأمن والاستقرار باستقرار وامن البلدين.

وأوضح دقلو أن السلام في جنوب السودان أصبح واقعا على الأرض، كاشفا عن وصول أكثر من 300 جندي من "قوات الدكتور مشار للتدريب مع اخوانهم في إطار تنفيذ بند الترتيبات الأمنية".

وأكد النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الانتقالي، أن القيادة في كل من السودان ودولة جنوب السودان متفقة على المضي قدما في طريق إحلال السلام الشامل في البلدين.