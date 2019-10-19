الدفاع التركية: سنواصل العملية شرقي الفرات في حال لم ينسحب المسلحين الأكراد من المنطقة الآمنة

وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار أن القوات التركية ستواصل العملية العسكرية شرقي الفرات في حال لم ينسحب مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا.

أنطاكيا- سبوتنيك. وقال أكار اليوم السبت في كلمة من ولاية قيصري "سنواصل العلمية شرقي الفرات في حال لن ينسحب مسلحي وحدات حماية الشعب المنطقة الآمنة"، مؤكدا "كل خططنا جاهزة للاستئناف العملية في حال اضطررنا إلى ذلك".

يتبع...