السعودية... تحرك عاجل بسبب فيديو "الملاهي" داخل مسجد بالعاصمة

تحركت سلطات المملكة العربية السعودية "على الفور"، بعد تداول مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، من داخل أحد مساجد الرياض.

ويظهر المقطع المصور ألعاب أطفال داخل المسجد.

شاهد بالفيديو..

ألعاب أطفال داخل أحد المساجد، و الشؤون الإسلامية تشكّل لجنةً فورية للتحقيق في ذلك مع الإمام و المؤذن

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⁦pic.twitter.com/r2jOMcVLAx⁩ — مجتمعنا (@KSASociety) October 19, 2019

وشكلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لجنة فورية على خلفية الفيديو المتداول، والتحقيق مع الإمام والمؤذن والرفع للوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ بالنتائج، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد العزيز بن سعود العسكر، أن "الوزارة شددت في تعاميمها على احترام خصوصية المساجد، وأن تكون مكانا للعبادة والطمأنينة والخشوع وأن ما تم تداوله ينافي الأنظمة والتعليمات التي أصدرتها الوزارة"، مبينا أن "من يخالف التعليمات سيكون عرضة للمساءلة والتحقيق والعقوبة".

وأفاد العسكر بأن المقطع المتداول صور في الدور الثاني لأحد الجوامع في جنوب مدينة الرياض، وأن الألعاب وضعت لأجل حفل تكريم لطلاب حلقات تحفيظ القرآن الكريم، لافتا النظر إلى أن ذلك "يعد مخالفة صريحة لنظام الوزارة وتعليماتها، إذ أن فرع الوزارة لم يصرح بإقامة أي محفل في الجامع، وسوف تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية كافة في حق الإمام والمؤذن".