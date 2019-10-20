وزير الدفاع الأمريكي: من المتوقع ذهاب ألف جندي سحبوا من سوريا إلى غرب العراق

قال مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، إنه من المتوقع ذهاب ألف جندي سحبوا من سوريا إلى غرب العراق.

وذكر وزير الدفاع الأمريكي أن القوات في غرب العراق ستركز على المساعدة في الدفاع عن العراق، وقتال تنظيم "داعش". وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأكد مارك إسبر أن وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا متماسك بشكل عام.

يتبع...