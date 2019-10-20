بتوجيهات من ولي العهد... السعودية تطرق أبواب السودان

أبدى أكبر صندوق استثماري سعودي في العالم، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رغبته في الاستثمار بالسودان في مجال النفط والكهرباء والمعادن.

وقال سفير المملكة في الخرطوم، علي بن حسن جعفر، إن الشركات السعودية لديها فرص واعدة وكبيرة في الكهرباء والمعادن والنفط لصالح البلدين، وفقا لشبكة "الشروق" السودانية.

وأكد جعفر لدى لقائه وزير الطاقة والتعدين السوداني، يوم الأحد، أن ثلاث من أكبر الشركات والمؤسسات السعودية ترغب في الاستثمار بالسودان في مجالات الطاقة المتجددة والمعادن، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على زيادة حجم التعاون مع السودان، والسعي للاستثمار في مجالات الطاقة والتعدين.

وأوضح علي بن حسن أن شركة "إيكوبات" التي تتبع صندوق الاستثمارات السعودية ترغب في الاستثمار في السودان في كل أنواع الطاقات البديلة، كما نقل جعفر رغبة شركة التعدين السعودية "معادن" في الاستثمار في المعادن بصورة عامة والذهب والحديد بصورة خاصة.

وسلم السفير السعودي وزير الطاقة والتعدين مذكرة تفاهم من وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية للتعاون مع نظيرتها السودانية، موضحا أن الترتيب يجري للعمل على عقد اجتماعات اللجنة الدائمة السعودية السودانية المشتركة برئاسة وزيري الطاقة في البلدين.

من جانبه، رحب وزير الطاقة والتعدين، عادل علي إبراهيم، برغبة السعودية في الاستثمار بالسودان في مجالات المعادن والكهرباء والنفط، داعيا شركة أرامكو للاستثمار في استكشاف النفط في البحر الأحمر والشركات السعودية الأخرى للاستثمار في مجالات المعادن والكهرباء.

ويذكر أن صندوق الاستثمارات السعودية هو صندوق مالي سعودي يختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي، ويرأسه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والصندوق من آليات تحقيق رؤية السعودية 2030.