قوات أمريكية تعبر إلى العراق من سوريا... فيديو

قال شهود، اليوم الاثنين، إن قوات أمريكية عبرت إلى العراق من سوريا من خلال معبر سحيلة الحدودي في محافظة دهوك شمالي العراق.

وأظهرت لقطات مصورة لـ "رويترز" مدرعات تحمل قوات إلى العراق في إطار الانسحاب الأمريكي من سوريا. وشاهد مصور من "رويترز" أكثر من 100 مدرعة خلال عبورها

وأبلغ مصدر أمني كردي عراقي "أن القوات الأمريكية عبرت إلى منطقة كردستان العراق التي تتمتع بحكم شبه ذاتي".

وأضاف المصدر أن حوالي 30 مقطورة وعربة هامر تحمل معدات قد عبرت إلى جانب عربات تنقل جنودا. وقال مصدر أمني ثان في الموصل إن قوات أمريكية عبرت إلى العراق من معبر سحيلة.

كان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قد قال، يوم السبت، إن من المتوقع أن تنتقل كل القوات الأمريكية المنسحبة من شمال سوريا، وعددها قرابة الألف، إلى غرب العراق لمواصلة الحملة على تنظيم "داعش" و"للمساعدة في الدفاع عن العراق".

واتفقت تركيا في محادثات مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، يوم الخميس، على وقف هجومها بشمال شرق سوريا لمدة خمسة أيام لإتاحة الوقت أمام المقاتلين الأكراد للانسحاب من "منطقة آمنة" تستهدف أنقرة إنشاءها قرب حدودها مع سوريا.

كما تهدف الهدنة إلى تخفيف أزمة تسبب فيها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ هذا الشهر سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا في خطوة قوبلت بانتقادات في واشنطن ودول أخرى بوصفها خيانة للحلفاء الأكراد الذي قاتلوا على مدى سنوات إلى جانب القوات الأمريكية ضد تنظيم "داعش".