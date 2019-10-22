بريطانيا ترفع قيود الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ... ومصر تعلق

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء، رفع القيود المفروضة على سفر مواطنيها إلى منتجع شرم الشيخ السياحي في مصر، منذ أكثر من 4 سنوات.

وذكرت الخارجية البريطانية، على موقعها، إن "وزارة الخارجية لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ".

وقال السفير البريطاني في القاهرة جيفري أدامز في بيان صادر عن السفارة إن "هذا الإعلان يأتي تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر. سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية. وسنواصل عملنا مع المسؤولين المصريين لضمان سلامة وأمن المواطنين البريطانيين، والتي تظل على رأس أولوياتنا ".

UK lifts flight restriction on Sharm El-Sheikh Airporthttps://t.co/Ci2ygF30nS pic.twitter.com/bx5GZfJjLL — UK in Egypt (@UKinEgypt) October 22, 2019

بدورها، رحبت وزارة الطيران المدني المصرية، بالقرار البريطاني، واعتبرته مؤشرا على العلاقات الوثيقة والثقة بين الدولتين. وأعربت وزارة الطيران المدني، في بيان لها، عن أملها أن تكون هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة تشهد المزيد من الرحلات السياحية البريطانية لجميع المطارات المصرية.

وزاد عدد السياح القادمين من المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة، رغم القيود التي كانت مفروضة على الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ، وزار مصر ما يقرب من 415000 سائح في عام 2018.