وزير التربية اللبناني يصدر قرارا بشأن استئناف الدراسة في المدارس

أعلن وزير التربية والتعليم العالي اللبناني، أكرم شهيب، عودة الدراسة في المدارس اللبنانية، ابتدءا من يوم غد الأربعاء.

وقالت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام: "نظرا لاستمرار التحركات الشعبية يجدد وزير التربية والتعليم العالي دعوته مديري المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة والجامعات إلى تقدير الأوضاع من أجل استئناف التدريس يوم غد الثلاثاء الواقع فيه 22 تشرين الأول 2019 حيث تسمح الظروف المحيطة بمؤسساتهم التربوية".

وكان وزير التربية اللبناني أصدر قرارا، يوم الجمعة الماضي، بإغلاق المدارس والجامعات، بسبب الوضع الحالي في البلاد. ونشرت قناة "الجديد" اللبنانية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أوضحت من خلالها أن وزارة التربية والتعليم قد أصدرت هذا القرار على خلفية احتجاجات اندلعت في بيروت وعدة مناطق أخرى.

ويشهد لبنان، منذ الخميس الماضي، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، واحتجاجا على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة طالت قطاع الاتصالات والوقود.