بأمر الملك سلمان... وزارة الحرس الوطني تصدر قرارات جديدة بحق مئات الضباط

أصدرت وزارة الحرس الوطني، اليوم الثلاثاء، قرارات جديدة بحق مئات الضباط، عقب صدور أمر ملكي بذلك.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، أنها قررت اعتماد ترقية 1275 ضابطا من منسوبي الوزارة شملت رتب "ملازم أول، نقيب، رائد، مقدم".

وكانت وزارة الحرس الوطني أعلنت، في وقت سابق، اعتماد ترقية 4182 فردا من منسوبي الوزارة في مختلف الرتب والتخصصات والوحدات خلال الفترة الأولى للعام الجاري.

اعتماد ترقية 1275 ضابطاً من منسوبي #وزارة_الحرس_الوطني بعد صدور الأمر الملكي بذلك. pic.twitter.com/syqpcTOCBR — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) October 22, 2019

وأوضحت الوزارة الترقيات تضمنت رتب "جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب، رقيب أول، رئيس رقباء".

وكان وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، اعتمد في 3 أكتوبر الجاري، معايير مفاضلة الترقيات للمراتب العاشرة فما دون، والمراتب العليا (11 – 12 - 13) بالوزارة؛ وذلك بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وأوضحت وزارة الحرس الوطني أن اللائحة أشارت في مادتها الـ47 إلى أن الترقية تعد وسيلة للتقدم والتطور الوظيفي للموظف، وترتبط بمستوى أدائه، ولا تعد بأي حال من الأحوال استحقاقًا ملزمًا على الجهة الحكومية تجاه موظفيها.

وأضافت أن معايير الترقية للمراتب العاشرة فما دون، اشتملت على تقييم الأداء الوظيفي لآخر سنة، وبرامج التطوير والتدريب التي حصل عليها المرشح.