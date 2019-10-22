إسرائيل تعلق رسميا على "حماية أنظمتها الدفاعية لسد النهضة"

علقت السفارة الإسرائيلية في مصر، على ما وصفته بالشائعات التي أثيرت حول وجود نظم دفاعية إسرائيلية تستخدم لحماية سد النهضة في إثيوبيا.

ونشرت السفارة بيانا عبر صفحتها الرسمية "إسرائيل في مصر"، جاء فيه: "مؤخرا أثيرت بعض الشائعات عن استخدام نظم دفاعية إسرائيلية لحماية سد النهضة في أثيوبيا".

وأضافت السفارة "على الرغم من العلاقات الجيدة التي تجمعنا بدولة أثيوبيا، إلا أن هذه مجرد شائعات، مؤكدين أن دولة إسرائيل تقف على مسافة واحدة من الجميع".

وأكملت "العلاقات مع مصر في أفضل حال، ويوجد بعض المصادر الصحفية في مصر التي أعلنت أنه يوجد دولة أخرى هي التي باعت منظومة دفاعها إلى إثيوبيا".

‫وأتمت السفارة "نتمنى في دولة إسرائيل أن تحل المسألة المتعلقة بسد النهضة بين الجانبين المصري والإثيوبي".

"يجب أن التأكيد على أنه لا توجد قوة يمكن أن تمنع إثيوبيا من بناء السد".. https://t.co/zRmkqdgTU8 — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 22, 2019

وتزامن ذلك البيان مع تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، الذي قال إنه إذا اضطرت بلاده إلى خوض حرب بشأن سد النهضة، فيمكنها حشد الملايين من أجل المواجهة.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، خلال جلسة استجواب في برلمان بلاده، بشأن أزمة سد النهضة، ونقلتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.