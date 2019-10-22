مصر... البرلمان يحسم الجدل حول حذف لقب العالم الراحل زويل من اسم جامعته

حسم رئيس البرلمان المصري، على عبد العال، الجدل الدائر حول تغيير اسم جامعة زويل وحذف اسم العالم المصري الراحل من اسمها.

وقال عبد العال إن "بعض وسائل الإعلام نقلت خطأ أن المجلس وافق على حذف اسم العالم الجليل أحمد زويل خلال مناقشته تعديل القانون رقم 161 بإنشاء مدينة زويل".

وأضاف رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة اليوم: "هذا غير صحيح"، مضيفا أن الاسم الذى وافق عليه المجلس هو مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بدلا من الاقتراح الذى كان مقدما وهو مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وفقا لبوابة الأهرام الحكومية.

وأضاف عبد العال، أحمد زويل رجل عظيم وكان قامة علمية ووطنية وسنظل نفخر به.

وكانت وسائل إعلان زعمت أن مجلس النواب المصري قرر حذف اسم العالم أحمد زويل من المدينة العلمية التي أسسها، تمهيدا لضمها تحت إشراف وزارة التعليم العالي وبعضوية وزارة الإنتاج الحربي لمجلس أمنائها، بعد وصفها بالالجزيرة المنعزلة خارج المنظومة التعليمية للدولة.

وادعت تلك التقارير أن المجلس وافق مبدئيا على تغيير اسم "مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا"، ليصبح اسمها "مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار"، مع إرجاء أخذ الرأي النهائي إلى جلسة عامة لاحقة، باعتباره من مشاريع القوانين المكملة للدستور التي تتطلب موافقة الثلثين.

ورحل زويل الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء، عن عمر بلغ 70عاما، عام 2016، في الولايات المتحدة الأمريكية.