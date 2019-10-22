Widgets Magazine
تسجيل
19:57 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    الشابة التونسية منال البرقاوي

    بالصور... لأول مرة في تونس تدريس اللغة الإنجليزية للصم

    © Sputnik . MARIAM GADIRA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    في تجربة فريدة وهي الأولى من نوعها في تونس، تمكنت شابة تونسية من ابتكار أدوات وأساليب تربوية جديدة لتعليم الصم اللغة الإنجليزية عبر الإشارات.

    الشابة التونسية منال البرقاوي تبلغ من العمر 28 سنة وهي أستاذة متخصصة في تدريس اللغة الإنجليزية ابتكرت أسلوبا بيداغوجيا فريدا لتدريس ذوي الاحتياجات الخصوصية من الصم اللغة الإنجليزية عبر الإشارات وهي تجربة رائدة حظيت باهتمام الولايات المتحدة الأمريكية.

    الشابة التونسية منال البرقاوي
    © Sputnik . MARIAM GADIRA
    الشابة التونسية منال البرقاوي

    أنجزت تطبيقة إلكترونية وكتاب

    بعد التحاقها سنة 2012 بجمعية صوت الأصم التونسية لتعلم لغة الإشارات و زاولت تكوينها في هذا الاختصاص بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية مرتكزة على انجاز بحث في لغة الإشارات التونسية الأمريكية شرعت منال البرقاوي في تدريس اللغة الانجليزية للصم بمقر الجمعية سنة 2014 وبعد عامين من التدريس ابتكرت تطبيقا إلكترونيا سمته "letsapp"  لمن لم يتمكنوا من الالتحاق بمقاعد التدريس وكتاب سمته "Let's Handspeak English" لرسم برنامج بيداغوجي لتعلم اللغة الأنجليزية عبر الإشارات.

    تقول منال البرقاوي في حديثها لـ "سبوتنيك" "إنه في ظل غياب تكافؤ الفرص بين الناطقين و الصم بشأن تعلم اللغة الإنجليزية حيث يقتصر الصم فقط على تعلّم اللغة العربية جاءت الرغبة في ابتكار طرق تمكن هذه الفئة من المجتمع من أخذ حظها في تعلم هذه اللغة عبر الإشارات و صار اليوم من السهل التواصل مع من باتوا يتقنون التحدث باللغة الإنجليزية".

    الشابة التونسية منال البرقاوي
    © Sputnik . MARIAM GADIRA
    الشابة التونسية منال البرقاوي

    إقبال مكثف على تعلم الإنجليزية

    أشارت الأستاذة منال البرقاوي في مستهل حديثها عن تجربة تعليم اللغة الإنجليزية للصم أن ذوي الاحتياجات الخاصة يقبلون بكثافة على تعلم هذه اللغة و رغم اختلاف السن بين المتعلمين (تصل الأعمار أحيانا إلى 24 سنة) إلا أنها التمست حماسا ورغبة في الاكتشاف والمعرفة والتكوين في هذا الاختصاص وتكون فترة التكوين عند الصم على امتداد 6 سنوات.

    وعبرت البرقاوي عن رغبتها في انجاز كتب أخرى عن طريقة تدريس اللغة الانجليزية عبر الإشارات في مختلف المستويات كما ترجو أن يحقق كتابها انتشارا واسعا وأن يتم تعميم تجربة التدريس للصم في مختلف محافظات تونس.

    وأثنت البرقاوي على سرعة التعلم وتحسن مستوى التخاطب بالإشارات بين الصم معربة عن استعدادها لإسناد شهائد في الكفاءة لمن يتم تعليمه غير أنها تبقى تفتقد للترخيص من قبل سلط الإشراف في تونس.

    الشابة التونسية منال البرقاوي
    © Sputnik . MARIAM GADIRA
    الشابة التونسية منال البرقاوي

    وزارة التربية على الخط لكن دون جدوى

    تفاعلا مع ما تنجزه منال البرقاوي من أساليب وأدوات لتعليم اللغة الانجليزية للصم عبرت وزارة التربية والتعليم في تونس عن استعدادها لنشر ما تنجزه البرقاوي من كتب غير أنها بقيت مجرد وعود وفق ما تؤكده منال البرقاوي.

    وأشارت البرقاوي إلى أنها تواصلت مع مسؤولين في الوزارة وشرحت لهم كيفية تجاوز جميع المشاكل التي تعترض فئة الصم وكذلك الذين يواجهون صعوبات في السمع.

    كما أوضحت أستاذة اللغة الانجليزية منال البرقاوي أنها بالتعاون مع شابة أمريكية تم إعداد مشروع ريادة الأعمال للصم امتدت فيه فترة التكوين 3 أيام يعني بكيفية تحويل تحويل الأفكار إلى مشاريع تتحقق على أرض الواقع مشيرة إلى أن هذه التجربة كانت محل اهتمام كبير من قبل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم وأكدت أن تجارب أخرى يتم انجازها الآن لمساعدة هذه الفئة من المجتمع للاندماج في الدورة الاقتصادية في البلاد من خلال بعث المشاريع.

    ورحبت منال البرقاوي بكل من لديه الرغبة في تعلم لغة الإشارات من التونسيين حتى تنتشر بشكل يتم فيه توظيفها لمساعدة من يعانون صعوبات في السمع.

    جدير بالذكر فإن اختصاص تدريس اللغة الإنجليزية للصم عبر الإشارات تفتقده بلدان شمال أفريقيا والشابة منال البرقاوي هي أستاذة الإنجليزية الوحيدة التي تتقن هذا الاختصاص وتمارسه منذ ما يزيد عن 5 سنوات.

    انظر أيضا:

    تونس... 22 دولة تشارك في الدورة الثانية للملتقى الدولي لأفلام مكافحة الفساد
    بعد فوزه بالرئاسة التونسية… قيس سعيد يتلقى أول دعوة لزيارة خارجية
    شاب تونسي ضمن أفضل 10 مخترعين في العالم
    تونس تعلن رسميا عن فوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية
    "حالة وعي" تجتاح الشباب التونسي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, اللغة الإنجليزية, أصم, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    هضبة إينالسيرت (يمين الصورة) في قبردينو بلقاريا
    رحلة بالسيارة في روسيا... قبردينو بلقاريا المذهلة
    سيساعدونهم في النفط كما ساعدوهم في الحرب
    سيساعدونهم في النفط كما ساعدوهم في الحرب
    إنفوجرافيك - ورقة إصلاحات الحكومة اللبنانية
    ورقة إصلاحات الحكومة اللبنانية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك