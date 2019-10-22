وزير الدفاع الأمريكي يتعهد بالدفاع عن أمن السعودية

إسبر: ملتزمون بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها في ظل أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 22, 2019
وفي وقت سابق، بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدفاع الأمريكي، الشؤون الدفاعية والأمنية المشتركة.
وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد استقبل في مكتبه اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.
كما تم بحث عدد من القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها. بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
ووصل إسبر إلى الرياض، أمس الاثنين، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، هي الأولى له منذ توليه منصبه قبل ثلاثة أشهر، والتقى نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية نشرت مؤخرا قوات عسكرية في السعودية لتعزيز دفاعات المملكة بعد هجمات الشهر الماضي على منشآتها النفطية.
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