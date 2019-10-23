ليبيا تسعى إلى اتفاقات جديدة مع روسيا في مجال التعاون العسكري التقني

أعلن رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية النزاع الداخلي الليبي، ليف دينغوف، اليوم الأربعاء، أن ليبيا تسعى إلى إبرام اتفاقات جديدة مع روسيا في مجال التعاون العسكري التقني.

سوتشي - سبوتنيك. وقال دينغوف لوكالة "سبوتنيك"، بعد لقائه مع رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج: "هم يسعون [لعقد اتفاقات جديدة في مجال التعاون العسكري التقني]. هم يريدون بنشاط بناء علاقات تعاون عسكري تقني، ونحن نتفهم، مع ذلك، فإنه يوجد حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ولذلك هذا الأمر صعب الآن".

وأكد رئيس مجموعة الاتصال الروسية أنه يتم بحث "سبل نعمل من خلالها في إطار المعايير الدولية، وفي إطار القانون، بشكل علني مطلق".

ووصل السراج، يوم أمس الثلاثاء، إلى سوتشي، من أجل المشاركة في قمة روسيا- أفريقيا، الأولى.