قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لتونس

أدى قيس سعيد، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية كرئيس جديد لتونس، وذلك في جلسة أمام مجلس نواب الشعب.

وانطلقت الجلسة في مجلس النواب التونسي، صباح اليوم الأربعاء، في حدود الساعة العاشرة أدى خلالها رئيس الجمهورية المنتخب، قيس سعيّد، اليمين الدستورية، رئيسا جديدا، للسنوات الخمس المقبلة، بحسب وكالة "تونس أفريقيا".

وخلال مراسم أداء اليمين، قال سعيد إن "ما حصل في تونس هو ثورة حقيقية بأدوات الشرعية ذاتها وهي ثورة ثقافية غير مسبوقة"، مضيفا أن "المسؤولية الأهم هي الحفاظ على الدولة التونسية".

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية قد أعلنت رسميا، اليوم الخميس الماضي، فوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية بنسبة 72.71 % من الأصوات، بعد عدم تقدم منافسه نبيل القروي بأي طعن.

وقال رئيس الهيئة، نبيل بفون، في ندوة صحفية: "بعد استيفاء نتائج الطعون والتثبت من احترام المترشحين لأحكام الفترة الانتخابية، آلت عمليات الاقتراع والفرز إلى حصول المترشح قيس سعيد على أكثر من 2.7 مليون صوت من جملة 3.82 مليون صوت"، وذلك حسب موقع قناة "نسمة" التونسية.

وأوضح أن قيس سعيد حصل على 72.71% من الأصوات، متفوقا بذلك على منافسه نبيل القروي الذي تحصل على 1.04 مليون صوتا أي بنسبة 27.29% من جملة الأصوات المصرح بها.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية، 55%، وهي نسبة أعلى من تلك التي سجلت في الدورة الأولى، وفي الانتخابات التشريعية التي تلتها (41%).