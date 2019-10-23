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16:54 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    اليوم الأول - القمة الروسية الأفريقية في سوتشي، 23 أكتوبر 2019

    رئيس جيبوتي: أزمة اليمن تشغلنا 

    © Sputnik . Gregoriy Sysoev
    العالم العربي
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    الموضوع:
    قمة "روسيا-أفريقيا" في سوتشي (16)
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    قال رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلي، إن بلاده تولي اهتماما بإحلال السلام بين السودان وجنوب السودان، إلى جانب المشاركة في عملية استقرار السودان.

    سوتشي - سبوتنيك. وأشار عمر جيلي، إلى أن أزمة اليمن تشغل حيزا كبيرا من الاهتمام الجيبوتي نظرا للقرب الجغرافي بين البلدين.

    وقال جيلي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش القمة (الروسية - الأفريقية) في سوتشي: "ننتظر الكثير من هذه القمة ويحدونا أمل لتعزيز علاقاتنا الثنائية، لأن روسيا كانت دائما إلى جانبنا تدعم الدول الأفريقية في مختلف المجالات، والكثير من المسؤولين والأطر".

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الملك الأردني عبدالله الثاني، 3 أكتوبر 2019
    © Sputnik . Mikhail Klimeniev
    الرئيس بوتين يلتقي العاهل الأردني عبد الله الثاني في سوتشي
    وتابع: "لدينا الكثيرين تخرجوا من جامعات ومعاهد روسيا، وكنا دائما نحتفظ بعلاقات جيدة مع روسيا، ونسعى حاليا إلى تطويرها لتشمل ميادين السياحة والتعاون التكنولوجي والخدمات والصيد البحري، وننتظر الكثير من هذه القمة لتحقيق الفعالية وتعزيز الشراكة الاقتصادية".

    وحول الدور الذي تقوم به جيبوتي في تحقيق استقرار منطقة شرق أفريقيا، قال جيلي: "نعمل وفق مخطط وبمواعيد محددة وبالتعاون مع المنظمات الدولية لتنمية منطقة شرق أفريقيا وتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن فيها، ونهتم خاصة بإحلال السلام بين السودان وجنوب السودان، وتعزيز استقلالية جنوب السودان ومساعدته في تحقيق التنمية والاستقرار، كما نشارك في عملية استقرار الصومال".

    وحول رؤية بلاده الخاصة بالصومال، قال الرئيس الجيبوتي "أجل لدينا رؤية خاصة لهذا البلد الجار بمشاركة إثيوبيا وأوغندا وكينيا، ونسعى لتحقيق الاستقرار بالصومال ما سيمثل دفعة كبيرة بالنسبة لنا في منطقة شرق أفريقيا".

    وحول الأزمة اليمنية، قال جيلي: "هنا أيضا لدينا رؤية لتحقيق الأمن والاستقرار في المياه الدولية وحماية الملاحة البحرية، فهذا مهم جدا للتجارة الدولية، وتشغلنا أزمة اليمن كثيرا خاصة أن هناك الكثير من المهاجرين غير الشرعيين من دول إثيوبيا والصومال وأريتريا، الذين ينطلقون من مياه جيبوتي باتجاه اليمن والسعودية، ونعمل جاهدين على مراقبة الحدود البحرية لحماية أرواح المهاجرين، وبالأمس تم إنقاذ 70 مهاجرا كانوا على متن قارب للهجرة".

    وانطلقت، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول، قمة روسيا – أفريقيا وهي القمة الأولى من نوعها، التي يستضيفها منتجع سوتشي حيث يتم توقيع العديد من الاتفاقيات بين روسيا والدول الأفريقية المشاركة في القمة.

    الموضوع:
    قمة "روسيا-أفريقيا" في سوتشي (16)

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    الكلمات الدلالية:
    السودان, اليمن, جيبوتي, قمة سوتشي
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