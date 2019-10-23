الحكومة المصرية: إمكانياتنا المالية لا تسمح بإنشاء شبكة صرف أمطار

عقد مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا اليوم الأربعاء، استعرض فيه أهم الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع التداعيات الناجمة عن حالة الطقس والأحوال الجوية التي شهدتها البلاد أمس الثلاثاء.

وأكد المجلس خلال الاجتماع، أنه لا توجد في القاهرة شبكات صرف منفصلة لمياه الأمطار، كونها من المدن القديمة ومخططة بدون شبكات صرف أمطار منفصلة.

وعللت الحكومة ذلك، بأن مصر من البلاد الجافة وتكلفة إنشاء مثل هذه الشبكة بالمليارات، كما لا توجد شبكة تصريف أمطار في المدن المصرية المختلفة حيث أن المدن القائمة تم تخطيطها بدون هذه الشبكة.

وأوضح مجلس الوزراء أن إمكانيات الدولة المالية لم تسمح بذلك، خاصة وأن معظم الدول لا تقوم بإنشاء مثل هذه الشبكات باهظة التكاليف، كونها لا تتعرض لمثل هذه الظروف الجوية الصعبة إلا لفترات نادرة.

وتعرضت مدن القاهرة الكبرى أمس الثلاثاء، لموجة شديدة من الأمطار التي وصلت حد السيول، ما أدى لخلق حالة من الاختناقات المرورية.