الملك سلمان يعتمد عددا من السفراء الجدد... ويطالبهم بنقل رسالة لقادة دولهم

تسلم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أوراق اعتماد عدد من سفراء دول لدى المملكة.

ووفقا لوكالة "واس"، تسلم الملك سلمان أوراق اعتماد كل من سفير جمهورية غينيا بيساو مامادو سانو، وسفير جمهورية المالديف محمد خليل، وسفير جمهورية قبرص ستافروس افجوستيديس، وسفير مملكة ماليزيا عبد الرزاق عبدالوهاب، وسفير مملكة السويد نيكلاس تروفيه، وسفير جمهورية النيجر أبوبكر حسن دان سوكوتو، وسفير جمهورية سنغافورة وينغ تشاو مينغ، وسفير جمهورية سلوفينيا ماتيا بريفولشيك، وسفير جمهورية مصر العربية أحمد فاروق محمد توفيق، وسفير جمهورية كولومبيا آنا ميلينا دي جافيريا.

#فيديو_واس| #خادم_الحرمين_الشريفين يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة ودولهم.https://t.co/sbavW7fyRe#واس pic.twitter.com/eCsjSECGAD — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 23, 2019

ورحب الملك سلمان بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وطالبهم بنقل تحياته لقادة دولهم، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة ودولهم.

#خادم_الحرمين_الشريفين خلال تسلمه أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة.#واس pic.twitter.com/fnaGBwh77Y — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 23, 2019

بدورهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم للملك سلمان، معربين عن سعادتهم باستقباله لهم، وبالغ الشكر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأكد السفراء حرصهم على تعزيز العلاقات بين بلدانهم والمملكة، والرقي بها في مختلف المجالات.