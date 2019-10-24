البحرين وروسيا تبحثان تطوير التعاون في القطاع الصحي

بحثت وزيرة الصحة البحرينية، فائقة الصالح، مع سفير جمهورية روسيا الاتحادية في المنامة، إيغور كريمنوف، اليوم الخميس، تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، لا سّيما في القطاع الصحي.

القاهرة – سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، استعرض الجانبان أوجه التعاون والدعم في مجال الصناعات الصحية، والسياحة العلاجية.

كما ناقشا أوجه الاستفادة من الخبرات الطبية الروسية في دعم برنامج الطبيب الزائر، والاستفادة من عوائد هذا البرنامج في تبادل آخر المستجدات العلمية حول الأمراض بين الجانبين، وتدريب الأطباء، وتقديم الاستشارات الطبية، وإجراء العمليات الجراحية بالتعاون مع اللجنة العليا للعلاج بالخارج.

وتطرقت الوزيرة البحرينية والسفير الروسي إلى إمكانية استثمار الخبرات الروسية لدعم جهود مركز الجينوم بمجمع السلمانية الطبي، وأهمية هذا المركز في التعرف على الخارطة الجينية وتتبع الأمراض والمشكلات الصحية التي يمكن أن يصاب بها الأفراد في المجتمع.

وأكدت الصالح وجود فرص للاستثمار الصحي بين البلدين، في مجال إنشاء المراكز الصحية المتخصصة، وتوفير أفضل التقنيات الطبية.

ونوهت إلى أن المراكز الصحية في البحرين تعد من أفضل المراكز الصحية على مستوى العالم، بتصنيف من منظمة الصحة العالمية.

وفي ختام اللقاء، أعربت وزيرة الصحة البحرينية عن شكرها وتقديرها للسفير الروسي على اهتمامه وحرصه على بناء وتعزيز علاقات التعاون الصحي بين البلدين الصديقين.