بالفيديو... شتائم الملحن سمير صفير ومذيعة قناة "إم تي في" اللبنانية

وشهد الفيديو خروج الملحن سمير صفير عن طوره، وإطلاقه الشتائم بحقّ فريق العمل، وعبر منسّق "التيّار الوطني الحر" في بعبدا عن استنكاره لما قام به صفير قائلا: "مش هيدي أخلاقنا وتربيتنا".
سمير صفير من التلحين الى الشتم... والتيار الوطني الحر يستنكر ما صدر عنه#لبنان_ينتفض #mtvlebanon pic.twitter.com/bUd3gcI2Bc— MTV Lebanon (@mtvlebanon) October 24, 2019
وتجتاح مدن لبنان مظاهرات احتجاجية كبيرة، تطالب بإسقاط النظام، ورموز لبنان السياسيين، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
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