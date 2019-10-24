بالفيديو... شتائم الملحن سمير صفير ومذيعة قناة "إم تي في" اللبنانية

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مشاجرة بين الملحن سمير صفير وفريق قناة "إم تي في" اللبنانية في أحد شوارع بيروت، التي يملكها غابريال المر شقيق السياسي والنائب الحالي ميشال المر.

وشهد الفيديو خروج الملحن سمير صفير عن طوره، وإطلاقه الشتائم بحقّ فريق العمل، وعبر منسّق "التيّار الوطني الحر" في بعبدا عن استنكاره لما قام به صفير قائلا: "مش هيدي أخلاقنا وتربيتنا".

سمير صفير من التلحين الى الشتم... والتيار الوطني الحر يستنكر ما صدر عنه#لبنان_ينتفض #mtvlebanon pic.twitter.com/bUd3gcI2Bc — MTV Lebanon (@mtvlebanon) October 24, 2019

وتجتاح مدن لبنان مظاهرات احتجاجية كبيرة، تطالب بإسقاط النظام، ورموز لبنان السياسيين، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.