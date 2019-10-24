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17:17 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    دبي

    دبي تذهل العالم رياضيا 2019

    © flickr.com/ the_dead_pixel
    العالم العربي
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    حققت مدينة دبي الكثير من النجاحات على مدار الأعوام الماضية من خلال فعالياتها المميزة في المجالات الفنية والثقافية والرياضية والتسويقية، والتي تلبي احتياجات جميع الفئات العمرية، كما أنها تعد واحدة من أهم وجهات رجال الأعمال.

    ويعود الفضل في ذلك لأسباب عديدة أهمها نشاط الكوادر الإدارية فيها، فما لا شك فيه أن المستوى التنظيمي لأي فعالة تقام في دبي يكون ناجح وملفت على مستوى العالم، ويتجسد ذلك بقرار الاتحاد الرياضي العام باختيار دبي كمكان دائم لتنظيم بطولة أقوى رجل في العالم "ألتيميت سترونغ مان".

    وهي ليست الفعالية الرياضية الوحيدة التي تنجح دبي في تنظيمها في 2019، فيجدر بنا تحدي دبي للياقة الذي انطلق في 18 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وفكرة التحدي الرئيسية هي الالتزام بممارسة الأنشطة الرياضية لمدة 30 دقيقة يوميا على مدار 30 يوما ويتضمن تحدي دبي للياقة لعام 2019 جدولا حافلا بالتجارب والأنشطة والحصص التدريبية في أرجاء دبي.

    وأيضا في مجال الرياضة قامت دبي بتنظيم ماراثون شباب القلب في دبي يوم 27 سبتمبر/أيلول الفائت، وهو سباق ماراثون 10 كلم بمناسبة يوم القلب العالمي، ويهدف الماراثون إلى تسليط الضوء على أهمية ممارسة التمارين الرياضية بانتظام للحفاظ على صحة القلب ولتجنب الإصابة بأمراضه الخطيرة.

    كما نظمت دبي معرض "دبي الدولي للسيارات" الذي أقيم من 12 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني في مركز دبي التجاري العالمي، ويعرض المعرض  مجموعة رائعة من السيارات الفارهة التي تتجاوز قيمتها المليار درهم (270000 دولار) وتشمل السيارات العائلية والسيارات الخارقة.

    كما تم افتتاح عالم دبي للرياضة، كأكبر صالة رياضية مغلقة في العالم مع ملاعب كرة قدم وسلة وتنس وريشة وأكاديميات رياضية لاكتشاف المواهب، ويضم 6 ملاعب لكرة القدم والرجبي، و6 ملاعب لكرة السلة، و3 ملاعب للكرة الطائرة، و3 ملاعب لكرة السلة، و18 ملعب لكرة الريشة، وملعبين للتنس، ومنطقة لتنس الطاولة، وملعبين للكريكت، واستوديوهات لركوب الدراجات ومختلف الرياضات البدنية، واستمرت فعالياته لـ 16 أسبوع متواصل.

    وفي مجال اليوغا التي تلفت انتباه العالم في الآونة الأخيرة، فنظمت دبي نشاطات يوم اليوغا العالمي، عن طريق وضع برنامج جلسات يوغا مجانية في أجمل فنادق دبي وجلسات مساج وعناية بالبشرة، ويتضمن البرنامج خمس جلسات ينفذها عدد من أشهر خبراء اليوغا على مستوى، وتعرض الجلسات تقنيات وفنون التخلص من التوتر، والتعامل مع الاكتئاب أو القلق.

    وفي الرياضة المائية أقامت دبي سباقا للسباحة حول برج خليفة، بمشاركة 600 سبّاح ضمن فئتين للرجال والسيدات لمسافتي 1600 متر و800 متر، من مختلف المستويات، ويذهب ريع السباق بالكامل لدعم وتمويل صندوق أبحاث السمنة المفرطة التابع لمؤسسة الجليلة.

    كما نظمت دبي أهم سباق خيول في العالم "كأس دبي العالمي" وهو يعد الأغلى عالميا في ميدان سباق الخيل، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في السباق على جائزة مالية وقدرها 7.2 مليون دولار، وهي أعلى جائزة تُعطى للمركز الأول في السباقات العالمية للخيول الأصيلة وتصل قيمة إجمالي الجوائز إلى 35 مليون دولار أمريكي.

    واستضافت للمرة الأولى على الإطلاق تحدي الطين العالمي الشهير، يتميز هذا التحدي، على خلاف غيره، أنّ الجميع باستطاعتهم القيام به أيا كان مستوى لياقتهم البدنية، لاعتماده على العمل الجماعي ومساعدة الآخرين، كما لا يعتمد على الوقت، كما لا يحتاج إلى تدريبٍ سابق.

    وفي مجال الألعاب الالكترونية أقامت دبي مهرجان إنسومنيا الشهير، وتضمن الكثير من العروض الفنية وألعاب الخفة، المستوحاة من ألعاب إلكترونية متنوعة مثل فورتنايت وأوفر ووتش وأساسين كريد وببجي.

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