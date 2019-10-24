رئيس الحرس الوطني الكويتي يتبرع بالملايين ابتهاجا بعودة الأمير

ونشرت صحيفة "الراي" الكويتية، بيانا من مكتب العلي، يؤكد أنه "تبرع بهذا المبلغ فرحة وابتهاجا بعودة أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد".

وأضاف البيان أن "المبلغ يتضمن 7 ملايين دينار لأسرة الصباح، و8 ملايين توزع على الجمعيات الخيرية في الكويت لمساعدة المحتاجين الكويتيين".

وكانت وكالة وكالة الأنباء الكويتية، قد أعلنت يوم الأربعاء، 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عودة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى الكويت بعد رحلة علاجية في الولايات المتحدة.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن أمير الكويت دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبیة، وأنه تم تأجيل موعد لقاء الأمير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجدد الأمير "جزيل شكره وامتنانه لإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة والصديقة على تواصلهم المستمر والمقدر للاطمئنان على صحته وعلى ما عبروا عنه خلال هذا التواصل من طيب المشاعر وصادق التمنيات".