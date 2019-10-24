الناتو: الحلفاء لم ينظروا في اقتراح حول بعثة للحلف في شمال سوريا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن الحلفاء في الحلف لم ينظروا في أي اقتراح محدد لبعثة لحلف شمال الأطلسي في شمال سوريا على أساس مبادرة ألمانيا.

بروكسل - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، اليوم الخميس: "لم تكن هناك أي دعوة محددة لأي قوات تابعة لحلف الناتو في شمال سوريا. كانت هناك دعوة قوية لمزيد من العمل السياسي الدولي لإيجاد حل".

ووفقا له، فإن صاحب مبادرة المنطقة الآمنة الدولية، هي وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب - كارينباور.

وقال ستولتنبرغ: "سيكون من الخطأ أن أقوم أنا بتوضيح مقترحاتها. لكنني أرحب بحقيقة أن دول الناتو قدمت مقترحات حول كيفية حل الوضع الصعب للغاية في شمال سوريا".

وأضاف ستولتنبرغ: "هنا حاجة إلى حل سياسي، وفي هذا الإطار، ندعم جهود الأمم المتحدة في بحثها عن الحل".