بالفيديو والصور... إطلاق ثورة شعبية كبرى في العراق لإقالة رئيس الحكومة

انطلق المئات من المتظاهرين في ثورتهم التي حشدوا إليها، مساء اليوم الخميس، في وسط العاصمة العراقية، بغداد، ومحافظات أخرى، وسط وجنوبي البلاد، للمطالبة بإقالة الحكومة، قبل ساعات من الموعد المحدد للثورة.

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، بأن المتظاهرين احتشدوا بأعداد كبيرة في ساحة التحرير وسط العاصمة، وهم يحملون رايات العلم العراقي، وشعارات ويافطات أغلبها حملت عبارة "أريد وطنا"، و"إرحل"، وهتافات وطنية.

تلویزیون العربیه:

شعار علیه #قاسم_سلیمانی در ساحه التحریر بغداد

شعارهای قیام کنندگان علیه پاسدار تروریست قاسم سلیمانی#العراق #ایران #DownWithKhamenei pic.twitter.com/HfLmvruDNf — ایران آزادی (@iranazadi1395) October 24, 2019

وصرح الناشط والصحفي البارز، شمخي جبر، لمراسلتنا، اليوم، بأن المطلب الرئيسي للمظاهرات، هو إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، ومحاكمته عن مسؤوليته في قتل المتظاهرين بوصفه القائد العام للقوات المسلحة.

وأضاف جبر، كما يطالب المتظاهرون بتكليف رئيس وزراء للفترة الانتقالية، ويتم التفاوض معه لإجراء إصلاحات في المجالين التشريعي، والاقتصادي، والسياسي، والدعوة لإنتخابات مبكرة بأنظمة انتخابية جديدة، ومفوضية انتخابات مستقلة وبإشراف دولي مباشر.

ويؤكد جبر، أن التظاهرات منذ انطلاقها سلمية، وهي مستمرة إلى أن يتم تحقيق المطالب.

وعن استخدام العنف من قبل القوات الأمنية، في قمع المظاهرات كما حصل احتجاجات الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، استبعد الناشط والصحفي، ذلك، متوقعا تعبيره:

لا أتوقع أن يكون هناك عنف، وربما تقوم بعض الفصائل المسلحة ببعض الحماقات.

ي قاسم سليماني هذا العراق ؟العالي ! ياجارة ؟السوء كفي عنا لارجعة لنا فيك ! ايران برا برا وبغداد تبقى حره ؟ مئات المحتجين ف ساحة التحرير يرددون شعارات تندد ب ؟الفاسدين والتدخلات الايرانيه بالعراق#العراق_يثور #العراق_تنتفض pic.twitter.com/HCdOw7zi2v — محب الشيخ فهد جابر المبارك حفظه الله (@frash_Seham) October 24, 2019

ومن المحدد أن تتجدد المظاهرات في محافظات أخرى في وسط، وجنوب العراق، وقد بدأت منذ ليلة اليوم، في ذي قار التي شهدت العنف الأكبر في متظاهرات الأول من الشهر الجاري، والتي راح ضحيتها المئات من القتلى والجرحى، أغلبهم من المتظاهرين إثر استخدام القوات الأمنية، الرصاص الحي، والماء الساخن، وقنابل الغاز المسيلة للدموع، والهراوات.

وفي وقت سابق من اليوم، الخميس، كشف القيادي البارز في حزب الدعوة العراقي، الأمين العام للاتحاد الإسلامي للتركمان، النائب السابق، جاسم محمد البياتي، في تصريح لمراسلتنا، عن رفض الكتل السياسية، استقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي.

وأكد البياتي، قائلا:

إن رئيس مجلس الوزراء، عبد المهدي، لن يقدم استقالته اليوم، حسب المعلومات التي نملكها من مكتبه، ولا أتصور في هذا الظرف الحساس، والصعب، أن يستقيل، وكذلك هو، والكتل ترفض استقالته.

وأضاف موضحا، أن إستقالة رئيس الحكومة، قد تؤدي إلى ظروف أخطر، بالتالي فهو لن يقدمها على الرغم من أنه يفكر، إذا كان هناك نوع من الهدوء في المستقبل، وبرلمان سيعمل على إيجاد بديل عنه إذا تطور الأمر.

وأكمل البياتي "في المستقبل قد يفكر رئيس الوزراء، بالاستقالة أما الآن في هذا الظرف الحساس، ليس هناك مجال لتقديم استقالته".

وبين البياتي، أن رئيس الوزراء، قد يقدم استقالته مستقبلا، وفق الأطر الدستورية، لأن هناك أكثر من (80-70) نائبا من البرلمان، يراقبون الحكومة، ولديهم اتصالات مع المتظاهرين، ويتابعون الوعود التي أخذت الحكومة على عاتقها تنفيذها من توفير الخدمات، وإعادة المفسوخة عقودهم، وفسح المجال للشباب، وتوزيع الأراضي، والقروض، وما شابه ذلك.

وتابع، إذا طبقت الحكومة هذه الوعود خلال الفترة المحددة (4-3) أشهر، ستعطى لها فرصة للتطوير، أما إذا أخفقت، فإن نواب الكتل سيصوتون على سحب الثقة من رئيس الوزراء، أو هو شخصيا يقدم استقالته بطلب من الكتل.

ساحة التحرير الأن



توافد المتظاهرين في ساحة التحرير الان#نازلين_٢٥تشرين pic.twitter.com/7XcdUuSaoQ — مصطفى عبدالكريم (@8I5Lwy4KYAhxZcV) October 24, 2019

واختتم القيادي في حزب الدعوة، الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، النائب السابق، حديثه، معتبرا تقديم الاستقالة في الظرف الراهن، حرجة، ومنتهية، منوها إلى أن الكتل السياسية، تراقب الحكومة، وكذلك المتظاهرين، من أجل تقديم أحسن الخدمات لهم.

وحدد المتظاهرون في ثورتهم التي حملت عنوان "أريد وطنا"، يوم غدا الجمعة، موعدا لانطلاقهم في عدة محافظات لاسيما في ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بإقالة الحكومة.

وأقرت اللجنة التحقيقية الوزارية الخاصة باحتجاجات العراق، الثلاثاء الماضي، باستخدام القوات الأمنية القوة المفرطة تجاه المتظاهرين، ما أدى لمقتل 149 مدنيا و8 من قوات الأمن وإصابة 5494 شخصا.

وذكرت اللجنة في بيان أن "نسبة ضحايا الاحتجاجات الأكبر، سجل في العاصمة بغداد بمقتل 107 مدنيين وإصابة 3458 منهم، ومقتل 4 عناصر من القوات الأمنية وإصابة 363 منهم".

وأكدت لجنة التحقيق "الاستخدام المفرط للقوة والعتاد الحي وعدم ضبط إطلاق النار على المحتجين، وضعف قيادة وسيطرة للقادة الآمرين، وقيام بعض المتظاهرين غير المنضبطين بحرق مقرات أمنية وحكومية وحزبية، وقيام بعض المتظاهرين بإلقاء قنابل المولتوف باتجاه القوات الأمنية"، مؤكدا أيضا "لم تصدر أي أوامر رسمية من الجهات العليا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين".

وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد، مطلع أكتوبر الحالي، موجة احتجاجات وتظاهرات شعبية واسعة للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، وتعرضت التظاهرات للقمع باستخدام الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وسط غضب شعبي متصاعد ودعوات لتجديد الاحتجاجات يوم الجمعة المقبل.

وواجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي، ما أودى بحياة أكثر من 150 شخص حتى الآن، وأكثر من 6000 مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد وارتفاع سقف المطالب.