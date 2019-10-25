رد فعل أمير قطر عند عزف السلام الوطني البحريني يثير تفاعلا واسعا... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر كيف تصرف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، عندما عزف السلام الوطني البحريني خلال مباراة في الدوحة.

ويظهر في الفيديو الذي لا يمكن التأكد بشكل مستقل من تاريخ تصويره، وقوف الشيخ تميم بن حمد خلال عزف السلام وهو ما وصفه مغردون بأنه "شرف في الخصومة".

أمير #قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يقف أثناء عزف النشيد الملكي البحريني؛

الأكثر من أنه احترام للبروتوكول هو شرفٌ في الخصومة.. #البحرين pic.twitter.com/BP7ByVJLsC — Adel Marzooq (@adelmarzooq) October 24, 2019

ولفت مغردون إلى أن تصرف أمير قطر جاء خلال مباراة بكرة اليد بين قطر والبحرين في العاصمة القطرية، في الدور نصف النهائي لتصفيات المؤهلة لأولمبياد 2020 في العاصمة اليابانية، طوكيو.

مباراة كرة اليد بين منتخبي #قطر و #البحرين بحضور أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد الذي وقف عند عزف السلام الوطني البحريني وصفق له في ختامه ..

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الكبار أخلاقا .. هكذا هم دائما .. pic.twitter.com/KJ7wohDKQC — جابر الحرمي (@jaberalharmi) October 24, 2019

وفي 5 يونيو/ حزيران من عام 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".

وفي المقابل طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.