وزير النقل المصري عن "هبوط الدائري الإقليمي": لم نتوقع أن تأتي السيول من هذه الجهة

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، إن ما حدث في الطريق الدائري الإقليمي كان أمرًا غير متوقع، إذ تسببت السيول في قطع حوالي 100 متر في منطقة القوس الجنوبي في طريق الفيوم- الإسكندرية الصحراوي.

وأرجع الوزير ذلك إلى أن السيول لم تأت من اتجاه الوادي كما هو متوقع لاستقبال مياه الأمطار، بل نزلت الأمطار الشديدة من اتجاه غير متوقع وقطعت اتجاه واحد من الطريق وقطعت طبقة الأسفلت، بحسب صحيفة المصري اليوم.

وأضاف "ندرس حركة السيول من 50 سنة وحجم المياه المتوقعة وعروض الوديان، ونعمل تصريف مياه السيول على هذا الأساس، وهذه المرة نزلت الأمطار في منطقة ما بين الجبلين".

وتابع الوزير "بمجرد إبلاغنا من هيئة الطرق والكباري تحركنا والمعدات شغالة من إمبارح وخلال 48 ساعة سيستعيد الطريق كفاءته، ومنعنا المرور على الطريق حتى نتأكد من سلامته تماما، وهذا درس لنا سنتعلم منه وسنتخذ احتياطاتنا في المستقبل".

وأغلقت الإداره العامة للمرور في مصر، اتجاه الهبوط في الطريق الدائري الإقليمي بسبب حدوث هبوط عند الكيلو 25، الأربعاء الماضي، بفعل الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق متفرقة من البلاد.

وقالت الإدارة إن غرفة عملياتها تلقت إخطارا من قيادات الطريق يفيد بوجود هبوط أرضي على الطريق بطول 135 مترا وعمق حوالي 3 أمتار وعرض 30 مترا ناتج عن تساقط الأمطار.