تعرف على الدول العربية الداعمة لمصر في أزمة سد النهضة

اجتمع وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق، على هامش أعمال القمة الثامنة عشرة لدول حركة عدم الانحياز، اليوم الجمعة، في العاصمة الأذرية باكو.

واتفق الوزراء على عقد اللقاء الوزاري القادم في عمان مطلع الشهر المقبل، كما بحثوا العمل الثلاثي الهادف لتحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث والمصالح العربية.

كما ناقش الوزراء القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى الأزمة السورية والحرب المشتركة على الإرهاب ومستجدات الأزمتين اليمنية والليبية.

وأحاط وزير الخارجية المصري سامح شكري نظريه خلال الاجتماع بالمستجدات المتصلة بمفاوضات سد النهضة، ومخرجات اللقاء الذي عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في سوتشي، وفق وكالة "RT".

وأكد شكري أن مصر تسعى للتوصل لحل يحفظ حقوق الدول، وعلى أساس القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية، ومن خلال اتفاق ملزم، وبما لا يؤدي للإضرار بمصالح مصر وأمنها المائي.

من جانبهما، أكد الوزيران أيمن الصفدي ومحمد الحكيم وقوف الأردن والعراق مع مصر في سعيها لحماية حقوقها المائية وحل الخلاف عبر المفاوضات وفق الشرعية الدولية، وبما يحفظ حقوق الدول.