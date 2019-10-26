إجلاء 60 سعوديا وسعودية من لبنان يوم الجمعة

واصلت المملكة العربية السعودية أمس الجمعة إجلاء مواطنيها من لبنان إثر الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وقال رئيس قسم شؤون السعوديين في سفارة المملكة بالعاصمة اللبنانية بيروت سعود العنزي لصحيفة "عكاظ" السعودية، إن عدد المواطنين السعوديين الذين تم إجلاؤهم يوم (الجمعة) بلغ 60 مواطنا ومواطنة.

وكانت السفارة كشفت أول أمس، الخميس، إجمالي عدد المواطنين السعوديين الذين تم إجلاؤهم من لبنان منذ اندلاع الاحتجاجات، معلنة عبر حسابها في "تويتر" أن عدد السعوديين المُغادرين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت منذ اندلاع الاحتجاجات في لبنان حتى أمس بلغ 2088 شخصاً.

هذا ومنذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قام المتظاهرون في لبنان بإغلاق الطرق في العاصمة والطرق المتقاطعة التي تربط بين الأجزاء الشمالية والجنوبية من البلاد.

لا تزال الاحتجاجات المناهضة للحكومة تحمل طابعاً سلمياً في الغالب ، لكن المتظاهرين ليسوا في عجلة من أمرهم للاستجابة لنداءات الجيش والأطباء لإلغاء قفل الطرق. ويحاول الجيش تفريق المظاهرات بالقوة، في عدد من المناطق أصبح من الممكن استئناف حركة مرور السيارات، ولكن ليس لفترة طويلة. واندلعت اشتباكات بين الجيش والمتظاهرين.

​وتتردد خلال الاحتجاجات الأسبوعية، دعوات إلى حل الحكومة وبرلمان البلاد، وإجراء انتخابات مبكرة.