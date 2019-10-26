طهران تتهم السعودية وإسرائيل وأمريكا بالتمهيد لتدخل أجنبي بمعونة صدام حسين

اتهم حسين أمير عبد اللهيان، مستشار رئيس البرلمان الإيراني، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والسعودية، باستغلال المطالب الحقيقية للشعب العراقي، لتهيئة الأجواء للتدخل الأجنبي في هذا البلد.

وقال عبد اللهيان، إن "هذه البلاد تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار العراق وإسقاط الحكومة المنتخبة وتهيئة الأجواء للتدخل الأجنبي في العراق من خلال استغلالها للمطالب الحقيقية للشعب العراقي، مضيفا، أن "هذه البلاد تتبع طريقة توظيف البعثيين التابعين للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والمندسين من أجل استغلالهم في عرقلة عمل الحكومة".

وشدد المسؤول الإيراني، على أن "الحل يكمن في الاهتمام الحقيقي بالمطالب المعيشية للشعب العراقي والانسحاب الفوري للقوات العسكرية الأمريكية من العراق".

تسعی #الUS و#إسرائيل و #السعودية من خلال استغلال المطالب للشعب #العراقي واستخدام البعثيين والمتسللين إلى خلق حالة من عدم الاستقرار والإطاحة بالحكومة المنتخبة، وتمهيد الأرضیة للتدخل الأجنبي.الحل هو إيلاء الإهتمام الجاد للمطالبات المعیشیة للشعب و الانسحاب الفوري للقوات الأمريكية. pic.twitter.com/0fN4Py4VB9 — H.amirabdollahian (@Amirabdolahian) October 25, 2019

وتشهد العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، موجة احتجاجات وتظاهرات شعبية واسعة للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل.

وتعرضت التظاهرات للقمع باستخدام الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وسط غضب شعبي متصاعد، مطالبين بإقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، وحل البرلمان وإعلان حكومة إنقاذ وطني، وانتخابات تحت إشراف أممي.