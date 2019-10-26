تلفزيون: سلاح الجو الإسرائيلي يتحرك بعد رصد نشاط غير عادي في السماء

كشفت قناة عبرية، ظهر اليوم السبت، النقاب عن نشاط غير عادي في سماء قطاع غزة.

وأفادت القناة العبرية الـ"13" اليوم السبت، بأن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي حلقت للتحقق من نشاط غير عادي رصد في سماء وسط قطاع غزة.

מטוסי קרב של חיל האוויר הוקפצו כדי לבדוק פעילות חריגה שזוהתה במרכז רצועת עזה. לא ניתנו הנחיות מיוחדות לתושבי יישובי עוטף עזה @bokeralmog — חדשות 13 (@newsisrael13) October 26, 2019

وأوردت القناة في شريط أخبارها المقتضب، ظهر اليوم السبت، أنه لم يكشف بعد عن هذا النشاط غير العادي الذي يسير في سماء قطاع غزة، وبأنه لم تصدر أي تعليمات أو تحذيرات لسكان المستوطنات المحيطة بالقطاع، والمسماه بـ"غلاف غزة".