بسبب قضية مقتل خاشقجي... أمير سعودي ينتقد الكونغرس الأمريكي

كشفت وكالة "بلومبرغ" عن انزعاج رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، مما وصفه بتركيز أعضاء الكونغرس الأمريكي على قضية اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، مطالبا إياهم بـ"الترجل عن جواد الأخلاق العالية".

ونقلت الوكالة انتقاد الأمير السعودي لممثلي الكونغرس، خلال المؤتمر الـ28 المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية في واشنطن، الأربعاء الماضي؛ بسبب "الاشمئزاز" و"الاحتقار" اللذين عبرا عنهما إزاء السعودية.

وقال الفيصل أن المشرعين الأمريكيين غير قادرين على أداء وظائفهم لمعالجة "قضايا العنصرية وعدم المساواة العرقية" وإصلاح قوانين ملكية الأسلحة بالولايات المتحدة.

وأضاف "معظم وسائل الإعلام الأمريكية لديها رؤية متناقضة باستمرار للمملكة، وتصور الأحداث السلبية بها على أنها هي القاعدة".

وتابع الفيصل "الإعلام الأمريكي يظهر السعودية بشكل سلبي بسبب الحرب في اليمن، رغم أن الانقلابيين الحوثيين هم الذين يهاجمون السعودية من البداية. الأمم المتحدة أصدرت القرار رقم 2216 الذي يحمل الحوثيين مسؤولية الهجوم على السعودية ويعطي للرياض الحق في الدفاع عن نفسها والرد، لكن الإعلام الأمريكي لا يرى ذلك".

وأكمل الفيصل "كم من قادة الكونغرس تكرموا بزيارة للمملكة؟ إذا قاموا بزيارة الرياض فقد يتعلمون شيئا عن الرعاية الصحية الشاملة، التي قدمتها المملكة لمواطنيها منذ إنشائها، أو قد يحصلون على نظرة ثاقبة لنظامنا التعليمي المتطور".

حديث الفيصل يأتي قبل أيام من استضافة المملكة لمنتدى الاستثمار السنوي، والذي شهدته نسخته الماضية غياب أغلب المستثمرين، بسبب اغتيال جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول بتركيا.

ومن المتوقع حضور وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، وجاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس دونالد ترامب، لدورة المنتدى هذا العام.

وتزعم وكالة "بلومبرغ" أن السعودية تعمل جاهدة على إعادة تشكيل صورتها لدى الولايات المتحدة، وتسويقها كوجهة سياحية، وتحويل ساحلها على البحر الأحمر لجذب السياح وتطوير مدينة ترفيهية بالقرب من العاصمة الرياض.