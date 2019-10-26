ميسي... سفيرا دوليا لـ"إكسبو 2020 دبي" حول العالم

في خطوة نالت ترحيبا واستحسانا كبيراً حول العالم، تم اختيار نجم الكرة العالمي وقائد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، ليونيل ميسي، أول سفير دولي لـ"إكسبو 2020 دبي".

ومن المفترض أن يمارس اللاعب الأرجنتيني دورا بارزا ضمن داعمي الحدث العالمي المرتقب، وذلك لدعم أهداف "إكسبو" الرامية إلى ترك بصمة دائمة في درب التقدم البشري، وبناء مستقبل أفضل، وغرس قيم التغيير الإيجابي. وذلك بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

النجم الأرجنتيني ، ليونيل ميسي، أحد دعاة أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة ، وسفير اليونيسف للنوايا الحسنة، أحد أبرز وأشهر لاعبي كرة القدم على مستوى العالم، إذ يزيد عدد متابعيه على موقع "إنستغرام" لوحده 134 مليون متابع، وفي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" 89 مليون متابع، ما يجعله من أكثر اللاعبين تأثيراً في كرة القدم في هذا العصر.

وظهر نجم الكرة العالمي في فيلم قصير مع أشخاص من مناطق مختلفة من العالم، يتواصلون بلغة كرة القدم التي يفهمها الجميع، حيث يمررون كرة "إكسبو 2020"» فيما بينهم، ويتعاونون معاً كيلا تسقط هذه الكرة على الأرض.

وقد صُور هذا الفيديو في كل من الإمارات، والهند، وبريطانيا، وإسبانيا، وكينيا، احتفالاً بالتنوّع الثقافي، وقدرته على كسر الحواجز، موجهاً رسالة تحت عنوان: "معاً من أجل عالم أفضل"، في الوقت الذي سيوزّع فيه "إكسبو 2020 دبي" 2020 كرة قدم على الأطفال في كلٍ من الأردن، وكينيا، والفلبين، أي ما مجموعه 6060 كرة.

وتمثل هذه الكرات هدف "إكسبو" في تيسير التعاون، وتعزيز الروابط بين أفراد المجتمعات المحلية، ونشر السعادة في نفوسهم.

وقال نائب رئيس المبيعات والتسويق في "إكسبو 2020 دبي"، سانجيف كوسلا:

بصفته أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، يجسد ليونيل ميسي دور (إكسبو 2020 دبي) العالمي في تحفيز الأفكار الجديدة والابتكار والتقدم. ويستخدم فيلم الحملة لعبة كرة القدم ليظهر للناس أننا عندما نتواصل ونتعاون، يمكننا صنع مستقبل أفضل لنا جميعاً.

وأكدت ريم الهاشمي، وزير دولة، أنّ لدى "إكسبو 2020 دبي" إيماناً راسخاً بأن الإبداع والتطور هما ثمرة اقتران الناس والأفكار بأساليب إبداعية.

ويمتلك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سجلاً رياضياً حافلاً بالجوائز والألقاب، إذ حصد في مسيرته الاحترافية التي تمتد لـ13 عاماً، جائزة الكرة الذهبية ست مرات، وجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي أربع مرات، ولقب الفيفا كأفضل لاعب في العالم.