مقتدى الصدر: على الحكومة العراقية تقديم الاستقالة قبل إقالتها

دعا زعيم التيار الصدري بالعراق، مقتدى الصدر، الحكومة العراقية إلى الاستقالة على خلفية الاحتجاجات المتصاعدة المطالبة بمحاربة الفساد منذ مطلع الشهر الجاري.

وكتب الصدر، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، موجها حديثه للحكومة، "إذا لم تكن المظاهرات برأي البعض حلاً ولا الاعتصامات ولا الإضرابات حلاً، فهل (التمسك بالسلطة) حل.. بينما لا قدرة لها على إنهاء معاناة الشعب وتخليصه من الفاسدين وتوفير العيش الكريم له، وإذا لم تستطع السلطة أن ترمم ما أفسده سلفهم فلا خير فيهم ولا بسلفهم".

وتابع الصدر، "استقيلوا قبل أن تُقالوا.. أو أصلحوا قبل أن تُزالوا".

وانطلقت أعداد كبيرة من المتظاهرين في ثورتهم التي حشدوا إليها، مساء الخميس الماضي 24 أكتوبر، في وسط العاصمة العراقية، بغداد، ومحافظات أخرى، وسط وجنوبي البلاد، ضد الفساد، مطالبين بإقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، وحل البرلمان، والدعوة إلى حكومة إنقاذ وطني، وانتخابات تحت إشراف دولي أممي.