أسماء الأسد تستقبل 24 مدرسا... ما السبب

استقبلت أسماء الأسد، قرينة الرئيس السوري، بشار الأسد، مجموع من المعلمين السوريين، اليوم السبت، بعدما حصل العديد من تلاميذ المدارس، التي يديرونها على درجات مميزة.

ذكرت ذلك صفحة رئاسة الجمهورية السورية، على "فيسبوك"، وقالت "نجح هؤلاء بتفانيهم وإخلاصهم لعملهم وبتكافل جهود جميع زملائهم المدرسين معهم، بأن يخرّجوا أوائل سورية من مدارسهم".

وأضافت: "استقبلتهم قرينة الرئيس بعدما كانت قد استقبلت طلابهم المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي قبل فترة".

وأوضحت الصفحة أن عدد المدرسين 24 معلما ومعلمة، من مختلف المحافظات السورية، مشيرة إلى أنهم مدراء المدارس، التي جاء منها الـ 28 طالب وطالبة، الذين نالوا العلامة التامة في التعليم الأساسي والأوائل في كل فروع الثانوية.

وقالت الصفحة، إن "المدرسين كانوا اليوم برفقة أسماء الأسد، إنصافا لجهودهم وجهود كل الكوادر التدريسية في مدارسهم، التي يجب أن تكون نموذجا يقتدى في كل المدارس الأخرى، وتقديرا لعملهم المتقن الذي يجب أن يتمثله كل سوري شريف يسعى لبناء وطنه بصدق".