أول تعليق من نتنياهو على مقتل زعيم تنظيم "داعش"

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقب نجاح عملية قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي.

ووفقا لوزارة الخارجية الإسرائيلية، قال نتنياهو: "أهنئ الرئيس ترامب على الإنجاز الكبير المتمثل بالعملية التي أدت إلى مقتل زعيم داعش البغدادي".

وأضاف "هذا يعكس إصرار الدول الحرة بقيادة الولايات المتحدة على العمل معا لمحاربة قوى الإرهاب المتمثلة بالتنظيمات الإرهابية والدول التي تمارس الإرهاب".

وأتم رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هذا معلم مهم ولكنه يشكل جزءا من معركة أطول يجب علينا الانتصار فيها".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال الرئيس الأمريكي إن "البغدادي قتل نفسه بسترة ناسفة بعد أن حشر في نفق". مضيفاً أنه تم "التعرف إيجابيا على هوية البغدادي من خلال نتائج اختبارات أجريت بعد الغارة"، مضيفا "البغدادي مات ميتة الكلاب والجبناء".

يذكر أنه تحت زعامة البغدادي المولود في العراق، سيطر التنظيم الإرهابي على مساحات من سوريا والعراق، كما نفذ العديد من الهجمات في أنحاء مختلفة من العالم.