مقتدى الصدر: الحكومة تسعى لزج "الحشد الشعبي" في صدام مع الشعب

اتهم المرجع الشيعي البارز، مقتدى الصدر، الحكومة العراقية بمحاولة الزج بالحشد الشعبي في مواجهة مع المحتجين ضدها.

بغداد - سبوتنيك. ويأتي ذلك، في ظل الهجوم على مقرات للحشد من قبل المتظاهرين، المطالبين بمحاربة الفساد وتحسين الخدمات.

وكتب الصدر عبر حسابه على "تويتر": "تحاول الحكومة زج الحشد الشعبي في الصدام مع الشعب. يبقى الجيش العراقي والقوات الأمنية، هي الوحيدة المعنية بأخذ زمام الأمور في الدفاع عن الشعب، لا عن الفاسد".

وتابع: "أيها المجاهدون في الحشد الشعبي. لا تناصروا الفاسد ولا تقمعوا الشعب ولا تمكنوا غير المنضبطين منكم من رقاب الشعب ودمائهم".

وأعلنت كتلة "سائرون" في البرلمان العراقي، بزعامة مقتدى الصدر، أمس السبت، تحولها إلى كتلة معارضة للحكومة في البرلمان، وقالت في بيان إنه "نظرا لتفاقم الأمور واتجاه الأوضاع إلى حافة الانهيار وعدم وجود خطوات حكومية حقيقية لإصلاح الوضع العام وإدارة الأزمة بما يتناسب وخطورتها صار لزاما علينا تحمل المسؤولية الأخلاقية والوطنية في الحفاظ على استقرار العراق وسلامة شعبه وعدم الذهاب به إلى المجهول".

وشهد العراق منذ الثلاثاء الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تظاهرات في العاصمة بغداد وأكثر من 10 محافظات أخرى للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي أكملت عامها الأول، مشيرين إلى أنها لم تجعل المواطن يشعر بأي تحسن كما يقول النشطاء.

وواجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي.

يتبع...